Kroonika küsimusele, kas maja, kus Sepo abikaasaga pärast laste välja kolimist kahekesi elab, tundub nüüd tühi, vastas Sepo: „Eks ta ikka tundub, aga sellel on jälle teistmoodi võlu – pealegi käivad lapsed meie juures vahelduva edu ja rõõmuga, nüüd juba koos oma peredega. Eriti veel praegu, kui Oskari ja tema kaasa poolt on meie perre lisandunud väikesed kaksikud. Meie pakume nende emmele hea meelega puhkust, kui nad meie kui vanaema-vanaisa juurde hoiule tuuakse,“ sõnas ta.