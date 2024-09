REPORTAAŽ | „Deemonitants“, kehv helisüsteem ja Palestiina vabaks laulmine: välja müüdud Bambie Thugi kontsert ei jätnud kedagi külmaks

Bambie Thugi kontserdi uksed avati kell 19, kuid lauljatari soojendusesineja The Darklings astus lavale alles poolteist tundi hiljem, kell 20.30. Ajakirjanikuna oli mul eelis teada täpset ajakava ja otsustasin kohale minna täpselt selleks ajaks, kui soojendusesineja rahvast kuumaks kütma asus. Duo, kes tunnistas oma etteaste ajal, et nad ei ole veel ühtegi laulu ametlikult välja andnud, sai enda ülesandega väga hästi hakkama. The Darklings koosneb kahest lauljast, kes paljastavas nahkkostüümis olles elektroonilise popmuusika saatel laval väga loomulikult mõjusid. Nende debüütsingel ilmub alles oktoobris, ka laval olles muidugi reklaamiti seda.