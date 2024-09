Meelelahutust täie raha eest! Saate „Ma näen su häält“ lõppvooru jõudis kauni häälega gümnasist

„Ma näen su häält“ arvajateks olid sel pühapäeval, 29. septembril Ken-Markus Üle ja Reigo Pihlak. Ken-Markus on 21-aastane Tartu noormees, kes on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Lisaks sellele panustab ta aktiivselt kogukonna turvalisusesse abipolitseinikuna. Reigo on 39-aastane sõudetreener, kelle panus Tartu ja Eesti sõudespordi arengusse on hindamatu. Reigo töötab Tartu Tamme Kooli kehalise kasvatuse õpetajana ning on ka on ka veteransõudjate maailmameister.