Kuhu jäi Swift? Popstaar jättis juba teist korda oma sportlasest kallima Travis Kelce’i mängule minemata

Kelce’i sooritus mänguplatsil on aga viimasel ajal kriitika alla langenud. Üks spordianalüütik spekuleeris lausa, kas Kelce on hooajavaheliste pauside ajal Tayloriga liialt palju pidutsenud, sest väljakul ei ole ta oma mängustiili poolest teps mitte vormis. Samuti on Travise kirevat ja kiiret eraelu süüdistatud selles, et tema sooritus mänguplatsil on alla käinud. Samas on Chiefside osad tiimiliikmed näidanud Kelce’iga solidaarsust, kuna nad kandsid erilisi T-särke, kus kujutati Kelce’i Ameerika jalgpalli mängimas.

Kelce on ka ise tunnistanud, et meeskond ei mängi väljakul oma parimat mängu hoolimata sellest, et senised mängud on nad võitnud. „Kõik saavad endast veelgi rohkem anda,“ kommenteeris ta eelmisel nädalavahetusel. Veel nentis ta, et annab endast parima, et tiimi aidata ja keskendub sellele, et hooaja arenedes väljakul veelgi paremaks saada.