Süda tuksub vanematele naistele? Ligi kümme aastat vanem brasiillanna vallutas Beckhamite noorima võsukese südame

Esimesed kuuldused sellest, et Victoria Beckhami ja David Beckhami noorim võsukene 19-aastane Cruz Beckham pole enam vallaline, tekkisid selle aasta suvel. Siis tuli avalikuks, et tema südamedaam on Brasiiliast pärit laulja-laulukirjutaja Jackie Apostel.

Toona arvati, et kahe armutuvi on vanuse poolest samal pulgal. Nüüd on aga välja koorunud, et tegelikult on neil arvatust suurem vanusevahe. Jackie on nimelt ligi kümme aastat vanem Cruzist ja saab järgmisel kuul 29-aastaseks.

Jackie on varem kuulunud Brasiilia tüdrukutebändi Schutz. Selle kaudu tuli ka tema vanus avalikuks. Kui bändi sotsiaalmeediakontol lauljaid 2022. aastal tutvustati, kirjutati seal Jackie kohta, et ta on 26-aastane. Järgmise kuu keskpaigas saab lauljanna 29-aastaseks.

Beckhamite perekond on väidetavalt Cruzi ja Jackie suhte heaks kiitnud. Jackie istus nimelt Pariisi moenädalal Victoria moebrändi sõul ja oli seal Beckhamite matriarhi toetamas. Samuti on teda korduvalt Beckhamite perekonnaga nähtud ja Jackie on kandnud ühte Victoria kleiti tema moesõul, vahendab Daily Mail.