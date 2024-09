Kuhu on jäänud lapsed ja abielu? 15 aastat suhtes olnud Shanoni ninamees paljastab, mis plaanid tal eraelus on

Mees, kes annab pea igal nädalavahetusel mõnes Eesti otsas kontserte, on oma eraelu endale hoidnud, kuid intervjuus Õhtulehega paljastas ta nii mõndagi tema ja Pille-Riini minevikust ja ka tulevikust.

Kuidas paar kohtus? „Läksin peale kontserti teda publiku seast otsima, kuid selleks hetkeks oli ta juba lahkunud. Järgmisel kontserdil oli ta taas kohal. Kunagi oli selline platvorm nagu Orkut. Seal sai paar kirja vahetatud ja nii me kokku saime. Nii see läks. Oleme tasa ja targu kulgenud need 15 aastat,“ meenutab Taavi oma kallimaga kohtumist.