„Ökotissid on sul.“ „Vallalise kaunitari“ staarmassöör Kaspar Rooni mekkis elukaaslase rinnapiima

„Enne proovisin suhkruta ketšupit, nüüd proovin rinnapiima ilma suhkruta. Esimene emotsioon – veidi magusa maitsega! Meenutab natuke taimset piima, nagu kaerapiima. Ökotissid on sul,“ naljatles Rooni oma Instagrami storys elukaaslase suunas.

Pärast varahommikust jooksu avaldas Rooni, et kallima rinnapiim mõjus talle väga hästi. „Magasin nagu beebi. See on nagu doping. Pean hakkama iga õhtu väikese shot’i tegema. Kõik magasid täna öösel rahulikumalt,“ rääkis ta.