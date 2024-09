Synne Valtri avaldas, miks teda lavalaudadel ei näe: minu käest on küsitud, kas bänd enam ei tegutsegi

„Meie esinemistega on kuidagi nii, et mind on pigem soovitud esinema erapidudele,“ sõnas Synne saates. „Ma avalikel üritustel enam nii palju ei figureerigi. Minu käest on küsitud, kas bänd ei tegele või kas ma enam ei laula. Ma laulan ja ma laulan kogu aeg,“ rääkis ta veel. Samuti lisas Synne, et teda saab kutsuda vabalt esinema. „Kirjutage mulle, joonistage,“ kutsus ta vaatajaid üles.