Tervis on meie elu alus, mille väärtust mõistame sageli alles siis, kui see on ohus või läinud. Stress, pinge ja koormus on eduka inimese igapäevaelu lahutamatud osad, mistõttu tihti unustatakse hoolitseda oma keha ja vaimu eest. Kuidas suudavad hoida seda kõige kallimat vara tervist meie tuntud edukad inimesed?