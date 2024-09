Sisuloojad sõdivad pilditöötluse pärast. Suunamudijad räägivad suu puhtaks: kui palju nemad end Instagrami jaoks tuunivad?

Möödunud nädalavahetusel avaldas Natalja Zjuzkova kuvatõmmised kahe aasta tagusest internetivestlusest, kus „Rannamajast“ tuntuks saanud sisulooja Ada Nelke teda piltide liigses töötlemises süüdistab. Ta märkis, et talle ei tundu siiani, et Ada oleks toona sõbralikke soovitusi jaganud, vaid tegu oli küllaltki otsekoheste kommentaaridega. Nimelt olevat Ada ühe Natalja pildi peale sisuloojale kirjutanud, et see oli väga kehvasti töödeldud.