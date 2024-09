Hollywoodi filmistaar abiellus lätlasega

Kaks aastat tagasi oma suhtega avalikuks tulnud paar kasvatab koos surrogaadi abil sündinud tütart Royce’i. Laps eostati hetkel, mil Wilson oli veel vallaline, kuid naisel oli kindel soov emaks saada. Samal ajal, kui surrogaat Hollywoodi staari last ootas, astus näitleja suhtesse temast neli aastat noorema lätlannaga. Nüüdseks kasvatavad naised Royce’i kui ühist tütart.

Wilson on varem tunnistanud, et pidas end enne Agrumaga kohtumist heteroks. „Selgus, et Disney printsi asemel otsisin ma hoopis printsessi,“ ütles näitleja pärast nende 2023. aasta valentinipäeval aset leidnud kihlumist Disneylandis.