Võistlus on juba ukse ees! Brigitte Susanne Hunt avaldab, kui palju on ta fitnessitreeningutega kaalu langetanud

Hunt kinnitas, et Fitlap Cupil oleks tore jõuda esimese kuue hulka. „Minu suurim võitlus ja sõda iseendaga, oma halbade harjumuste ja minapildiga on juba võidetud.“

Hunt tõdes augustikuu lõpus Kroonikale antud intervjuus, et keskendus viimased kaks aastat täiesti valedele asjadele ja inimestele. „Ma ei elanud üldse oma perspektiivi ja südamehäälega kooskõlas. Lasin end mutta tirida, sest arvasin, et kuulun sinna. Lasin end teelt kõrvale juhtida. Vaimsed pinged väljendusid kõikides vaimselt ja füüsiliselt ebatervislikes otsustes. Vaadake, mida ma tegin ja kuidas välja nägin! See oli kohutav, aga samas – see tõesti viis mind kõik aina kõrgemale. Oskaksin edaspidi kõnealuses situatsioonis teisi aidata ja seda kavatsengi teha. Mul peab olema tiim ja suur vastutus, mul peavad olema elus suured väljakutsed,“ ütles ta.