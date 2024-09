ÜLEVAADE | Ühed Stenbocki ees meelt avaldamas, teised tõllas. Kui palju teenivad Eesti tippnäitlejad tegelikult?

Kui vaadata edukate näitlejate ettevõtete käibeid ja kasumeid, siis võib jääda mulje, et kultuurisektoris on asjad hästi. Siiski on oluline mõista, et tegemist on väikese grupi tipptegijatega, kelle sissetulekud ja majandustegevus ei peegelda kogu sektori reaalsust. Kõrged käibed ja kasumid tulevad tänu mitmekesistele projektidele, mida kõigil näitlejatel pole.