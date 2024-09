Silmakirjalikkuse tipp! Naomi Campbell kasutas heategevusfondi annetusi enda glamuurse elustiili säilitamiseks

Ülejäänud raha kulutati väljaande sõnul modelli glamuurse elustiili säilitamisele. Kulude alla läksid summad, mis kulutati lennupiletitele, turvameeste palkamisele, spaahooldustele, luksushotellidele ja isegi sigarettidele. On teada, et alates 2016. aasta aprillist kuni 2022. aasta juulini annetati vaid 8,5 protsenti fondi sissetulekust heategevuseks. Ülejäänud raha loobiti Campbelli poolt tuulde. Nüüd on tal Suurbritannias viieaastane keeld heategevusfondide juures tegutsemises.

Viimastel nädalatel on 54-aastast inglannat aina enam seostatud räpimogulit P Diddy’t ümbritseva seksikaubanduse skandaaliga. Spekuleeritakse, et Naomi võib olla üks võtmetunnistajaid kui muusiku vastu esitatud süüdistused lähikuudel kohtusse jõuavad. Kuna Naomi ja Diddy on juba aastakümneid olnud nii lähedased sõbrad, et meedia on korduvalt spekuleerinud, et modell on olnud räppari armukeseks, võib inglanna olla pigem kasulik just Diddy esindajate jaoks.