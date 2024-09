Europarlamendi saadik Jana Toom enda pahest: värisema ma küll ei hakka, kui mul suitsu pole

„Ma ei ütleks, et olen kirglik, pigem tavaline suitsetaja. Värisema ma küll ei hakka, kui mul suitsu pole,“ vastas Toom saatejuhi küsimusele, kui palju tal kuus tubakale raha kulub. „Millega ma end lohutan, on see, et toetan ju aktsiisimaksudega kõvasti kultuuri ja sporti,“ lisas poliitik.