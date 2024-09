Šveitsis elav Vanilla Ninja liige Baselis toimuvast Eurovisionist: need, kes lauluvõistluse huvilised pole, neile käib ilmselt närvidele

2005. aasta Eurovisionil Vanilla Ninjaga Šveitsi esindanud Triinu Kivilaan on Šveitsis Baselis elanud juba üle 15 aasta. Sel aastal võitis kõigi aegade neljanda punktisummaga Eurovisioni Šveitsi esindaja Nemo looga „The Code“, mistõttu toimub järgmise aasta lauluvõistlus just Šveitsis. Paljude üllatuseks langetati otsus, et üritust korraldatakse väikelinnas Baselis.

Saatejuhi küsimuse peale, miks just Basel osutus valituks, vastas Kivilaan, et ta on kuulnud, et sealt tuli kõige parem pakkumine. Lauljatar ise aga arvas, et Genf oleks olnud parem variant just selle suuruse tõttu. Baselit kirjeldas Vanilla Ninja laulja kui väikest ja kompaktset linna, mis on tuntud muuseumite rohkuse poolest.