Lähedased on mures Bruce Willise tervise pärast: perekond kardab, et filmitäht oma märtsis olevat 70. sünnipäeva ei näe

Kaks aastat tagasi sai Willis karmi diagnoosi ja taandus seejärel näitlemisest. Aasta hiljem paljastas tema perekond uue asjaolu näitleja tervisliku seisundi kohta: 2023. aasta veebruaris teatas Willise naine Emma Heming , et näitlejal on diagnoositud dementsus. Kuulsal filmistaaril esineb vorm, mis põhjustab käitumise, isiksuse ja rääkimise halvenemist. Willis jäi pärast diagnoosi saamist näitlemisest pensionile.

Pärast seda on tema perekond andnud aegajalt teada, kuidas legendaarsel filmitähel läheb. Enamasti pole ta seis kiita ja perekond on vaikselt valmistumas selleks, et peagi tuleb neil Bruce’iga lõplikult hüvasti jätta.