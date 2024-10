„Tundsin, et mu nägu põleb.“ Britney Spearsi kodus toimus hirmus õnnetus, mis põletas ta ripsmed ja kulmud

Britney Spears rääkis oma kodust toimunud õnnetusest lähemalt sotsiaalmeedias. Seal pajatas ta, kuidas oli napilt pääsenud õnnetusest, mis oleks võinud lõppeda surmaga. Tänaseks on juhtunust möödas umbkaudu pool aastat.

Õudse õnnetuse tekkes süüdistas Britney oma turvameeskonda. Nemad olid tema kaminas tule põlema pannud. Siis oli lauljatar ka ise kamina juurde läinud „Järsku plahvatas see mulle näkku,“ kirjeldas ta juhtunut.

Britney tõi ka välja, et tegemist ei olnud esimese korraga, kui tema kamin korrektselt ei töötanud. Tavaliselt ongi ta seetõttu palunud oma kaminat süüdata turvameeskonnal enda eest. „Seekord tuli sealt tulepilv mulle näkku. See põletas ära mu ripsmed, mu kulmud,“ rääkis popstaar õnnetusest, mis oli ka tema tukas olevad juuksekarvad ära põletanud.

Lauljataril oli pärast juhtunut tekkinud hirm, et ta on saanud tugevaid põletushaavu ja peab kiiremas korras minema erakorralise meditsiini osakonda, vahendab Mirror. „Tundsin, et mu nägu põleb,“ iseloomustas ta ebamugavustunnet, mida pärast õnnetust tundis. „Mul oli valus panna jääd oma näole.“