Pururikas ekraanikuninganna. Taani juurtega Scarlett Johanssoni edu saatis pikka aega ebaõnn armurindel

Nii nagu Scarlett Johansson on ilmunud avalikkuse ette igat värvi soengutega, nii on ta mänginud filmides kõikvõimalikes žanrides. Scarlett alustas kaamerate ees lapsena ja praegu, 39aastasena on ta endiselt maailma tippfilminäitleja. Hollywoodi lapsstaaride kurvast allakäigust on kirjutatud raamatuid, aga teda see ei puuduta. Hoolimata oma Skandinaavia juurtest on Scarlett ehe Ameerika staar.