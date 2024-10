Chris Martin tegi Coldplay kohta üllatusliku avalduse: esisolist teatas, millal bänd võib muusika tegemisele joone alla tõmmata

„Ma räägin sulle, miks on oluline, et meil selline limiit on. Esiteks, välja on antud vaid kaheksa Harry Potteri filmi. Biitlitel on vaid 12 ja pool albumit. Umbes sama palju on Bob Marleyl albumeid. Nad on kõik meie kangelased. Ja seega on nii, et limiidi seadmine tähendab seda, et kvaliteedikontroll on kõrge praegu. Ja see, et laul jõuab albumile, see on peaaegu võimatu, mis on suurepärane,“ rääkis Coldplay laulja.