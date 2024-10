FOTOD | Piilu sisse! Sandra Ashilevi otsib oma Kalamaja korterisse üürnikku

„Anname oma armsa pesa üürile,“ teatas Sandra Ashilevi Facebookis. Ashilevi korteris on 84 ruutmeetrit ning see on kolmetoaline. „Sellest tsaariaegsest kindlusest ei tule ükski hunt läbi. Kui tulebki, siis laed on korteris nii kõrged, et lühtri otsa hüpates ta sind päris kindlasti kätte ei saa,“ kirjeldas näitlejanna oma hubast pesa. Uuelt üürnikult soovib Ashilevi saada 1000 eurot, millele lisanduvad kommunaalkulud.

Märtsikuus Kroonika rubriigis „Alasti tõde“ rääkis Ashilevi, et tal elus on olnud aegu, kus ta ei salli mitte ühtegi osa endast, ja ka selliseid, kus armastab end täielikult. „Mul on olnud elus väga erinevaid perioode. On olnud hetki, kus ma ei salli mitte ühtegi osa ega omadust iseendas, ja siis jälle selliseid, kus armastan end täielikult. Valdava osa ajast tunnen end oma kehas mugavalt, aga ma ei saa öelda, et see on alati nii.“

„Ma ei ole kunagi teadlikult midagi teinud, et mu välimus otseselt minu kasuks tööle hakkaks. Küll aga on minu välimus mingis mõttes sundinud mind õppima olema tugev, enesekindel, otsekohene ja aus. Usun, et need on päris head edasiviivad jõud.“