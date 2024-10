Ei jõua ära oodata! Maailma suurim trummi ja bassi peosari Hospitality tuleb taas Eestisse

Metrik (UK) suuremale osale tantsumuusikasõpradest tutvustamist ei vaja. Tegemist on trummi ja bassi produtsendi ja DJ-ga, tuntud oma energilise ja meloodilise helivaliku poolest. Metriku populaarsemateks lugudeks on näiteks „We Got It“ (ft. Rothwell) ning „Gravity“.