Seidi Voogre vabandab: ma ilmselget ei oleks avalikult järsku homofoob

Seidi jagas nädala algul enda fännidega, kuidas üks USA seriaal „Monsters“, mida Netflixist vaadata saab, talle üldse ei istunud. Suunamudija selgitas, et on suur krimisarjade fänn, kuid see tõsielul põhinev sari ei anna tõetruult edasi tegelikkuses juhtunut, sest sinna on ebavajalikult sisse pandud „mingi gei-jama“.