KROONIKA MÄRKAMISED | Kes tegi drastilise muutuse oma välimuses, milline kuulsus taandus staarielust?

Rabab uue soenguga

Aastaid viksi ja viisaka koolipoisi soengut kandnud tippkokk Joel Ostrat on juuksed maha ajanud. Joel lõikas juuksed lühikeseks suvel, kui päike kõrvetas. Võinuks arvata, et ilmade jahenedes laseb ta kiharatel pikemaks kasvada, kuid ei. Sügise saabudes on Joel oma peanupu veel paljamaks ajanud.