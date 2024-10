Kuninglikud fännid on Buckinghami palee peale kurjad: printsessi beebiuudises oli piinlik apsakas

Palee avaldas sotsiaalmeedias kaks fotot 36-aastasest printsessist ning nendega oli kaasas ka väga taktitundeline teade, kus kinnitati, et Beatrice ootab teist last. Tegemist oli keerukalt sõnastatud tekstiga, sest printsessi eraelu on kuninglikke tavadega võrreldes vägagi moderne, sest Beatrice on kasuemaks oma abikaasa pojale, kes sündis mehe eelmisest kooselust. Seetõttu tuli teade sõnastada nii, et on selge, et printsessi jaoks on tegemist teise lapsega ilma, et kaheksa-aastane Wolfie kõrvale jääks.