Teet Margna tütar Martine astub isa jälgedes: olen televisiooniga seotud inimeste keskel üles kasvanud

Martine toonitab, et keskendub sel sügisel rohkem ülikooliõpingutele. Teet unistas Martine vanuses näitlejakarjäärist, ent juhuse tahtel sattus murrangulistel 90ndatel televisiooni. Martine ütleb, et isa tema valikuid ei ole suunanud, kuid mõju on olemas: „Olen televisiooniga seotud inimeste keskel üles kasvanud.“