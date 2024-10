Uus kuum paar? Justin Leo veedab aega eksootilise kaunitariga

Nii strippari TikToki kui ka Instagrami kontole on ilmunud videod, kus ta toodab sotsiaalmeediasisu Sydneys elava Jeraldine Blackmaniga, kelle on kahel platvormil kokku kuus miljonit jälgijat. Kuigi hetkel on naine tootmas sisu koos tõsielustaarist strippariga, siis tavaliselt on ta videod ja pildid toodetud koos oma perekonnaga - Jeraldine’il on abikaasa ja kaks last.

Nüüd on aga Justini ja Jeraldine’i vahel tekkinud üllatav sõprus. Nende koos toodetud videote ja sketšide alla on jäetud mitmeid kommentaare, kus uuritakse, et kas tegemist on tõsielusaatest armastust otsinud Justini uue väljavalituga. Kaks sisutootjat väidavad, et nad on ainult naabrid ja suhtlus on sõprustasandil. Paljud kommentaari jätnud Justini fännid seda ei usu ning tõdevad oma kirjutistes, et kahe sisulooja vahel on silmnähtav keemia.