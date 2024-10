Beebiootel Kethi Uibomägi kihlus New Yorgis: ma siis lõpuks märkasin, et ta põlvitab mu ees koos sõrmusega

„Mul oli enamik aega väga halb olla. Ühel päeval ütles kaasa, et tellib meile auto ning sõidame Central Parki, et saaksin õues muru peal pikutada. Viskasin siis suvalised riided üll, nokaka pähe. Vaatasin küll, et tema lõi end väga lille – pani ilusa ülikonna selga, kella käele, stiilsed jalanõud jalga, aga mõtlesin, et ju siis tahab end hästi tunda. Kui parki jõudsime, viskasin ennast esimese puu alla pikali. Ühel hetkel kuulsin meest ütlemas: „Nonii.“ Ma siis lõpuks märkasin, et ta põlvitab mu ees koos sõrmusega.“