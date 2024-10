Norra kroonprintsess Mette-Mariti poja narkotesti tulemus oli jahmatav

Pärast esialgset vaikimist tunnistas Marius, kes on Norra kuningaperega seotud läbi oma ema abielu, et on maadelnud pikemat aega narkoprobleemidega ning on vägivaldne. Ta tunnistas, et oli kallaletungi ajal kokaiini- ja alkoholijoobes ning toime pandud kallaletung oli tingitud tülist. Ohvriks oli tema tüdruksõber.

Kroonprintsessi poja kaitsja, advokaat Øyvind Bratlien sõnas VG-le, et tema arvates on testitulemuste lekitamine ajakirjandusele ebavajalik ja taunitav: „Høiby on varem tunnistanud, et ta on pikka aega võidelnud narkoprobleemiga. Ilmselgelt aitab testitulemuste lekkimine kaasa sellele, et kõik on teabe edastamisel edaspidi ettevaatlikuma. Ka Mariusele pole seda teavet isegi edastatud.“