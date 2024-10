Signe Suure sõnul on Eesti telemaastiku üldine areng ja kvaliteetse sisu tootmine äärmiselt oluline nii vaatajatele kui ka kogu ühiskonnale. „Samuti on selge, et mida rohkem suudavad kõik telekanalid pakkuda sisu, mis kõnetab ja kaasab vaatajaid, seda tugevam on kogu telemaastik, meie ühiskond ja kultuuriruum,“ märgib ta.