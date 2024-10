Reet Linna supleb juubelituuriga esinedes lillemeres: vaasidest jääb puudu

„Kontserttuur on täiesti pöörane! Lilli on kingitud nii palju, et vaasidest jääb puudu,“ rõõmustab Reet. Näiteks esinemiselt Tartu Vanemuise kontserdisaalis jõudis ta koju alles kell kaks öösel. „Ma ei jõudnudki kõiki kinke öösel avada. Alles hommikul tegin lahti ühe karbikese, kus oli erakordselt peen ja hinnaline siidisall. Sellele on maalitud noodirida. Ma ei ole noodist veel seda laulnud, aga kahtlustan, et see on mõni mu enda kirjutatud laul.“