Jürgen Ligi ehitab Venemaa piiri lähedale maakodu: olen end mõelnud maainimeseks

„Kuni linnas töötan, kulub põhiaeg siin, aga unistan rohkem maal olemisest,“ sõnab Jürgen. Ta lisab, et ei kavatse niipea päriselt maale elama kolida, ehkki on hingelt lõunaeestlane. „Olen hakanud esimest korda elus ehitama. Küll mitte oma käega, aga olen end mõelnud maainimeseks.“

Augusti lõpus Eesti Päevalehele antud intervjuus rääkis Ligi oma majaehitusest lähemalt. Ajakirjanik Vilja Kiisler uuris rahandusministrit toona, kas Ligi kujutab ette, et hakkab kord Setomaal vaikset pensionipõlve pidama. „Mulle on see pelgupaik hirmus tähtis. Olen Lõuna-Eestisse armunud. Lapsepõlv ja loodus! Tunnen, et tahan loodusesse tagasi,“ vastas minister küsimusele.