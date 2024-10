Tanel Padar tõmbas abielule Laureniga ka oma sotsiaalmeediakontol joone alla

Tanel Padari esindaja, vandeadvokaat Erki Vabamets kinnitas 19. septembril Kroonikale, et rokkari abielu sisulooja Lauren Padariga on saanud ametliku lõpu. Veel 22. augustil kirjutasime, et Lauren on muutnud oma Instagrami kasutajanime. Kui varem oli ta seal @laurenpadar, siis üleöö oli pea 50 000 jälgijaga Lauren võtnud tagasi oma vana kasutajanime @laurenvlm, mis viitab tema neiupõlvenimele Villmann.