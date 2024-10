„Kuna mina olen aastast 2015 jaganud tema homoerootilist pornot...“ Mallukas naerab tõsielusaates Erik Orgu kohtukutse välja

Go3 platvormil avaldatud osas visatakse nalja, et Malluka kodus ei lõpe vanglanaljade tegemine niipea. Esiteks on skandaalse blogija elukaaslane Tomas Märten Legrant varem vangis istunud. „Laseri“ saate kahe nädala taguses jaos proovis saatejuht Marii Karell tõestada, et Legrant ajab siiani äriasju illegaalsel viisil. Teiseks on Mallukal endal lahendada mitu juriidilist probleemi – neist üks kõnekamaid on see, et Erik Orgu kaebas ta suve lõpus kohtusse.