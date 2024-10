Kes otsib, see leiab! Oasise fännid matsid juba varakult bändi esinemispaika narkootikume

Nimelt olevat sõltlased ise tunnistanud kohalikule sõltuvuskliinikule, et nad on Manchesteri kontserdi toimumispaika narkootikume matnud. „Oleme rääkinud sõltuvuskogukonna liikmetega, kes on meile öelnud, et on juba narkootikume parki matnud. Hoiatame korraldajaid, et nad oleksid kontserdil valvsad,“ rääkis kliiniku esindaja. On ebaselge, mis keelatud ainetega kauplejad oma saladuse välja rääkida otsustasid.