Mõned on leidnud tee tagasi lavalaudadele, teised, nagu Toomas Uibo või Maria Listra, on põgenenud kuulsuse eest ja elanud vaikselt, vältides avalikkuse tähelepanu. Siinses ülevaates näitame, kuidas Eesti lapsstaarid on aastate jooksul kasvanud, milliste katsumustega nad on silmitsi seisnud ning kuhu elu on neid nüüdseks viinud.