Sold out! Imagine Dragonsi üldala piletid on lettidelt kadunud

Nii 79 ja 99 eurot maksnud tavapiletid kui ka 149-eurosed Golden Circle’i pääsmed, millega saab lava ees olevale alale, on läbi müüdud. USA menubändi esinemisele on saadaval vaid 312 eurot maksvad Premium-paketid ja kaks Ultimate VIP Experience pääset. Nende kahega saab kingituseks kaasa kitarri, millega bändiliige Tallinna-kontserdil laval mänginud on.