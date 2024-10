KLÕPS | Kihlatu kõrval uues rollis säranud Getter Jaani: ärevus oli alguses küll üsna suur

Getter lisas, et messi korraldamises mängisid rolli just tema vanemad. „Kallis emme, see, millise elu ja ilu sa tõid moedemonstratsioonil lavale oma armsate sõpradega, oli nii kaunilt lihtne ja samal ajal nii eriline. Mul olid terve aeg seda vaadates pisarad silmis ja naeratus kõrvuni. Selles oli nii palju elu! Kallis paps, ma olen õnnelik sinu üle, et üle mitme aasta tõid sa taas inimesteni messi „Eesti pulmad“, ma tean, et see nõuab palju lisatööd, aega ja energiat ning see kõik on kindlasti väga närvesööv, aga see, mis lõpuks saalis toimus, oli väga ilus, soe ja täis nii palju head energiat! Vähemalt mina tundsin seda nii ja loodan, et kõik teised saalisviibijad samuti,“ kiitis Getter oma vanemaid.