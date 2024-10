Sai hästi hakkama? Superstaarist hobijuuksur Ant Nurhan lõikas Marko Reikopile otse-eetris uue soengu

Eesti värskeim superstaar avaldas kolmapäevases „Ringvaates“ oma uue huvitava hobi, milleks on nii juuste lõikamine kui värvimine. Ka enda juustele andis Nurhan värske ilme just ise enne saatesse tulekut.

Nurhan ütles, et teda ajendas juuste lõikamist ja soengute tegemist õppima see, et ta ei olnud rahul, kuidas teised tema juukseid lõikasid. Enda soengut värskendab ta iganädalaselt.

Enne, kui Nurhan Reikopi soengu kallale sai asuda, teatas saatejuht, et pea kõik stuudios olevad inimesed on tema juukseid juba vähemalt korra lõigata saanud. Nurhanil palus ta endale teha nii moodsa soengu, kui too suudab.

Nurhan oskab hästi ka juukseid värvida ning ta pakkus, et järgmine kord saatesse külla tulles võib ta Reikopilgi juuksetooni etemaks muuta.

Saate lõpus kommenteeris kaassaatejuht Grete Lõbu Reikopi uut soengut nähes, et „midagi halvasti ei ole - järelikult on hästi!“ Tundus, et ka Reikop ise jäi enda uue väljanägemisega rahule.

Vaata videost Reikopi värskendatud soengu lõpptulemust: