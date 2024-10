Esmakordselt Eestis! Edetabelid vallutanud Meduza esineb Tallinnas

Veel käesoleva aasta sees toob PS Music Agency Eestisse maailma house-muusika suurkollektiivi Meduza. Itaalia produtsenditrio, kelle hittlood „Piece of your heart“ ja „Lose control“ on vallutanud klubimuusika edetabelid, astub üles 6. detsembril Tallinnas, Kultuurikatlas. Esimesed piletid tulevad müügile reedel, 4. oktoobril kell 9.