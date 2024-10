Eraelu saladuses hoidev Roberta Einer kogub raha, et soetada kodu suurlinna: seal tunduks kõige õigem luua pere

Suurtele staaridele rõivaid disaininud eestlanna kinnitab samas usutluses, et Tallinnas tal kinnisvara pole, sest unistab kodust Londonis. Samas on ta teadlik, et Londoni kinnisvara on hirmkallis, vähesed suudavad seal endale midagi osta, teab ta – Tallinna hinnad võib vabalt vähemalt kümnega korrutada.