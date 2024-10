Podcast „TÄHETUND“ | Marek Lindmaal on kindel asi, mida ta tütre-nädalal ei tee: see ei käi minuga eetiliselt kokku

Kroonika taskuhäälingus „Tähetund“ käis külas saatejuht Marek Lindmaa, kes justkui toitub hullustest, sest ta on pannud ennast nii mõneski ekstreemses olukorras proovile. Kuid vähem stressama on teda suunanud just tütar Isabel, kellele ta pühendab suurema osa oma ajast.