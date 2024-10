Hõissa, pulmad! „Naabrist parema“ võitjad Asko ja Merill abiellusid vaid poolteist kuud pärast kihlumist

Asko ja Merill kirjutasid enda ühisel Instagami kontol avaldatud pulmafotode juurde, et kuigi nad kihlusid alles augusti keskel (15.09), siis pulmad toimusid juba septembri lõpus (27.09).

„Merill ja Ruu (paari poeg - toim) tantsisid paljalt kodus ja Asko vaatas aknast, et nii ilus - nüüd on see hetk, mida ta mitu nädalat oli oodanud. Asko laskus põlvele nagu kord ja kohus ning kosis Merilli ära. Kusjuures enne oli isalt ka luba küsinud,“ kirjeldasid nad kihlumishetke.