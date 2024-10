RAHVAKÜSITLUS | Kultuuripealinlased on rääkinud: kontserdipiletite hinnad käivad üle jõu

Septembris avalikustati, et tuleval suvel astuvad Tallinna lauluväljakul üles poprokkbänd Imagine Dragons ja superstaar Justin Timberlake. Inflatsiooni tõttu on Eestit väisavate artistide piletihinnad samuti tasapisi kerkinud. Kui Imagine Dragonsi seisupileti said kiiremad endale 79 euro eest, siis Justin Timberlake’i puhul maksid tavalised seisupiletid juba kümme eurot rohkem ehk 89 eurot.