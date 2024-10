„Laulan soome keeles, mida ma ei oska.“ TV3 „Su nägu kõlab tuttavalt“ hooaja avab Käärijä

Reigo Tamme sõnul tuleb tal juba hooaja esimeses saates ületada oma suurimad hirmud, sest väljakutse soomlasest räpparit, artisti ja laululoojat Käärijät parodeerida on piisavalt hull. „Esiteks laulan ma soome keeles, mida ma ei oska; teiseks hakkan räppima, mis on minu jaoks täiesti uus kogemus; kolmandaks aga on selge, et laval on vaja tantsida ja rabeleda, mis on parajalt pöörane, aga samas kohustuslik osa Käärijä etteastest,“ selgitab ta. Reigo Tamme esituses jõuab rahva ette Käärijä 2023. aasta Eurovisionil kõlanud lugu „Cha Cha Cha“.

„Ma olen oma lähedastele öelnud, et andke mulle märku, kui näete, et ma korraga seda kõike väga tõsiselt hakkan võtma,“ ütles Reigo TV3.ee portaalile antud intervjuus. „Võidusoov ei tohi hakata domineerima, seda on kohe näha, kui keegi hakkab üle pingutama ning võtab seetõttu iga kaotust liiga raskelt. Loomulikult me anname kõik selles saates endast parima, aga ma tahan seda teha nii, et minul on tore ja vaatajatel samuti,“ lisas ta.

„Su nägu kõlab tuttavalt“ uue hooaja osalejad on Mihkel Raud, Katrin Pärn, Jüri Pootsmann, Sissi Nylia Benita, Reigo Tamm, Birgit Sarrap, Oskar Seeman ja Amanda Hermiine Künnapas. Saatejuht on Karl-Erik Taukar ning püsikohtunikud on Märt Avandi, Maarja-Liis Ilus ja Jüri Makarov.