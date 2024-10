Uus hooaeg fitnessilaval! Pisipoja ema Amani Kiivikas: võib-olla kõlan egoistlikult, aga pagan – ma olen võimas

Amanile meeldib, kui tal on ees visioon ja selle nimel tuleb vaeva näha ning hiljem saab vilju nautida. „Kui ma iga võistluse järjest võidaksin, ei teeks ma suure tõenäosusega palju hooaegasid. Tunne, et olen poodiumile lähedal ajab mind heas mõttes võidu järele näljaseks. Võib-olla kõlan egoistlikult, aga pagan, ma olen võimas,“ ütleb 3-aastase poja ema Amani ja lisab, et ta teeb paljusid projekte, tööd, trenni ning suudab enda tassikest täita, mis on tema sõnul vägev.