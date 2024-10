Verised varbad ja kägistav püüton: modell Karmen Pedaru avaldas, milliste katsumustega on ta moemaailmas rinda pistnud

Karmenil oli nimelt veidi keerukas olnud ühel moesõul lavale jõuda. Modell avaldas, et kuna sõus kantakse näidiseid, siis tihtipeale saavad modellid endale jalga väikeste numbritega jalanõud. Karmen tõi välja, et enamasti kantakse moelaval jalanõusid suuruses 38 või 39, aga tema jalanumber on 41.