VÕRDLE | Farmi-Gabrieli mäletad? Nüüd TikToki sisu tootvat endist telestaari ei tunne enam äragi

Farmi-Gabriel, kelle nimi passis on endisel Gabriel Kubjas , on viimase 15 aasta jooksul väga harvadel juhtudel meedias figureerinud. Eelmisel aastal andis ta Õhtulehele intervjuu , mis keskendus turule tulnud noorematele stripparitele. „Minul on oma firma. Valan betoonpõrandaid ja sõidan Eesti-siseselt rekat. Tantsudega enam ei tegele. Kunagi oli ka see: 18 aastat andsin kuuma,“ rääkis Gabriel oma praeguste tegemiste kohta.

Nüüd on aga mitmed Kroonika lugejad vihjanud, et Gabrieli TikToki videod on nende algoritmi jõudnud. Videod, kus endine telestaar suplusi naudib, on saanud tuhandeid vaatamisi. Postituste kommentaariumid on valdavalt täitnud lummatud naistega, kes jätavad Gabrielile südameid ja valavad teda komplimentidega üle. On ka neid kasutajaid, kelle jaoks on Gabrieli väljaöeldud laused natuke kentsakad ning viskavad nende üle nalja.