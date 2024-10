Juba aasta aega on meelelahutusringkondades sahistatud, et juutuuber Robin Valting ning raadiohääl ja lauljatar Eleryn Tiit on teineteist leidnud. Neljapäeval väisas Robin koos kamraadi Andrei Zevakiniga Sky Plusi eetrit, kus just Eleryn neid intervjueeris.