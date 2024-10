Mart Mardisalu avaldas oma plaanid ajakirjanikuna: tuntud telenägu on liitunud põneva telesaatega

Reedene „Telehommik“ algas väikese intervjuuga, kus Romi oma tolle päeva kaassaatejuhti Marti küsimustega kostitas. Esmalt päris Romi, kas Mart on harjunud vara ärkama või on kell 6.30 algavaks hommikusaateks kohale jõudmine tema jaoks eneseületamine. Mart vastas, et nii see pole ja tema on oma olemuselt varajane ärkaja.